Rutte: onderhandelingen met CDA kan 2030-wet in de weg zitten

Het zou kunnen dat de stikstofwet van het kabinet, waarin 2030 als deadline voor de stikstofdoelen staat, vertraging oploopt omdat het CDA over de deadline nog wil onderhandelen. “Het zou kunnen dat de onderhandelingen interfereren”, aldus Rutte, waarmee hij zegt dat onderhandelingen de wetsbehandeling in de weg kunnen zitten. Oppositiepartijen zijn verbolgen: volgens hen vertraagt daardoor de stikstofaanpak.

Nu nog staat 2035 in de wet als deadline, maar de coalitie heeft afgesproken dit te vervroegen naar 2030. Een wet daarvoor is in de maak, en zal binnenkort eerst naar de Raad van State en daarna naar de Tweede Kamer worden gestuurd voor behandeling. Maar het CDA is toch tegen het jaar 2030 als deadline en wil hier pas over enkele maanden het coalitieakkoord voor openbreken. Partijen zoals GroenLinks, de PvdA en het Kamerlid Pieter Omtzigt vrezen dat de wet daardoor vertraging oploopt, mede doordat Rutte erkent dat de twee trajecten elkaar kunnen bijten.

GroenLinks-leider Jesse Klaver wijst erop dat provincies pas geld krijgen voor hun stikstofaanpak als hun plannen worden goedgekeurd. In welk jaar zij de doelen denken te halen, is volgens hem een cruciaal onderdeel of de plannen worden goedgekeurd of niet. PvdA-leider Attje Kuiken vindt dat het kabinet dit niet kan overlaten aan “de grillen” van het CDA. “Je moet helderheid geven”, maant zij het kabinet.

Rutte verwacht dat stikstofminister Christianne van der Wal niet zal treuzelen met het indienen van de wet en dat de ministerraad die spoedig kan behandelen. Verder bezweert hij dat het kabinet in de tussentijd alsnog vaart kan maken met de stikstofaanpak en niet hoeft te wachten tot de wet is aangenomen. Zo wil hij zich best “als het dienstig is” inzetten om processen in Brussel voor uitkoopregelingen te versnellen.

Ook wil het kabinet meer vaart maken met innovatie, iets waar eerder veel kritiek op was. Innovaties bleken vaak minder effectief dan gepresenteerd, waardoor rechters ze afkeurden als oplossingen in de stikstofcrisis.