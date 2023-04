Staat denkt na over vervolgstappen na verliezen kort geding

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat beraadt zich op mogelijke vervolgstappen, nu de rechter een stokje heeft gestoken voor het verminderen van het aantal vluchten via luchthaven Schiphol. Dat meldt een woordvoerder van het ministerie.

Volgens de zegsman blijft het streven van de Staat “om een nieuwe balans te bereiken tussen het belang van de omwonenden en de leefomgeving aan de ene kant, en het economische belang van Schiphol voor Nederland aan de andere kant”. Voor nu zegt hij dat de uitspraak wordt bestudeerd. Welke vervolgstappen worden overwogen en of een hoger beroep tot de mogelijkheden behoort, wil hij niet zeggen.

Luchtvaartmaatschappijen hadden een kort geding aangespannen tegen de Staat, die het aantal vluchten via Schiphol wilde verminderen van 500.000 naar 460.000. De rechter oordeelde dinsdag dat de Staat niet de juiste procedure heeft doorlopen voordat de overheid de krimp op Schiphol aankondigde.

Voor een verlaging naar 440.000 vluchten per 2024/2025 is de Staat wel zo’n procedure begonnen. Wordt die alsnog doorlopen, dan kan het aantal vluchten een jaar later wel omlaag.