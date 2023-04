Amsterdam wil ov op peil houden met 10 miljoen euro

Amsterdam wil het openbaar vervoer in de stad op peil houden door zich garant te stellen voor het GVB met een bedrag van maximaal 10 miljoen euro. Het ov in de hoofdstad verkeert in zwaar weer vanwege de gestegen energieprijzen en teruglopende inkomsten in de coronaperiode.

“Amsterdam wil graag een goed openbaar vervoer voor inwoners en bezoekers. Daarom wil de gemeente garant staan voor het GVB voor een bedrag van maximaal 10 miljoen euro”, zegt het stadsbestuur donderdag. “Schaal het openbaar vervoer niet verder af dan nodig is. Houd daarbij het aantal ritten en haltes zoveel mogelijk op peil. Het college ziet liever dat bussen en trams minder vaak gaan rijden dan dat er hele lijnen uitgaan. Dat laatste is lastiger terug te draaien.”

Vorig maand werd bekend dat het vervoerbedrijf fors moet gaan bezuinigen. Zo zouden er vanaf de zomer minder vaak trams, bussen en metro’s gaan rijden. In 2024 zouden minder drukke bus- of tramlijnen die stoppen bij dezelfde haltes geschrapt worden en ook zouden twee metrolijnen worden samengevoegd. Reizigers zouden dan vaker moeten overstappen en een langere reistijd hebben. De plannen zijn nog niet definitief. Vervoerregio Amsterdam, de opdrachtgever van GVB, neemt er half juni een besluit over.