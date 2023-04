Ministers willen ‘gewoon aan het werk’ na zwaar debat

Kabinetsleden willen niet al te lang stilstaan bij het zware debat van woensdag over de stikstofcrisis en de onenigheid in de regeringscoalitie. “Daar heb ik eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen”, zegt VVD-minister Micky Adriaansens. Vicepremier Carola Schouten (ChirstenUnie): “Wij moeten gewoon weer aan de slag.”

Premier Mark Rutte had het nog over een “relevant signaal” dat ander partijen hadden afgegeven. Bijna de hele oppositie steunde een motie van wantrouwen tegen het kabinet. De partijen die de motie ondertekenden, hebben samen straks een absolute meerderheid in de Eerste Kamer. Wat dat precies betekent voor de slagkracht van het kabinet, dat voorstellen ook door de senaat moet laten goedkeuren, is nog ongewis.

“In de Eerste Kamer moet je altijd steun vergaren”, zegt Schouten, die zelf de belangrijke pensioenwet nog door de senaat moet loodsen. De regeringscoalitie heeft daar nu al geen meerderheid, na mei loopt het zetelaantal flink terug door de verkiezingen. Zorgminister Ernst Kuipers (D66) wil alleen zeggen dat de samenwerking met de oppositie in de Eerste Kamer “over het algemeen goed” gaat op zijn eigen dossiers. “Ik wil even niet op het signaal van de oppositie ingaan”, zegt hij op vragen hierover.

Minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken, CDA) zegt dat het kabinet een “enorme klus” heeft. “Het belangrijkste vind ik de verbinding met de samenleving herstellen.” Volgens Defensieminister Kajsa Ollongren (D66) is het de “dure plicht” van het kabinet door te gaan met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Maar juist over dat akkoord is onenigheid: het CDA wil de stikstofafspraken heronderhandelen, D66 geeft al aan weinig alternatieven te zien voor die afspraken.

Het gaat slechts om één deel van het akkoord, benadrukt Ollongren voorafgaand aan de ministerraad op donderdag. Zij wil door met het uitwerken van de andere afspraken. “En ik heb allemaal collega’s die er precies zo in zitten.”