Politie pakt nog meer verdachten op in drugs- en geldonderzoek

De politie heeft nog eens vier verdachten opgepakt in een groot, internationaal onderzoek naar drugshandel en ondergronds bankieren. Het gaat om drie mannen en een vrouw. In totaal zijn sinds vorige week dinsdag nu elf verdachten gearresteerd in Nederland. Ook in onder meer Frankrijk en Roemenië zijn tientallen aanhoudingen verricht, aldus de politie Oost-Nederland, die samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst FIOD het Nederlandse deel van het onderzoek in handen heeft.

Veel van de aangehouden verdachten zouden sleutelfiguren zijn in een netwerk van ondergrondse bankiers. Via ondergrondse banken wordt contant geld omgezet in cryptovaluta of er wordt geïnvesteerd in vermogen. Via het ondergrondse netwerk kan overal ter wereld een betaling plaatsvinden zonder dat geld landsgrenzen moet passeren. Drugshandelaren gebruiken zo’n bankennetwerk om crimineel geld wit te wassen en luxe goederen te kopen. In het blootgelegde netwerk zouden miljoenen euro’s per maand zijn omgezet.

Tijdens het onderzoek zijn in heel Nederland woningen, bedrijfspanden en auto’s doorzocht. Daarbij vond de politie onder meer twee miljoen euro. Afgelopen dinsdag waren er opnieuw doorzoekingen in Uithoorn, Herwijnen, Asperen en Leerdam. Een 47-jarige inwoner van Asperen en een man van 39 jaar uit Herwijnen zijn gearresteerd op verdenking van witwassen en drugshandel. Geld, auto’s en gegevensdragers zijn in beslag genomen.

Vorige week woensdag speurde de politie in panden in Rucphen, waar een groot geldbedrag in beslag is genomen. Een vrouw 38 jaar en een man van 67 uit die plaats zijn opgepakt. Zij zijn weer op vrije voeten, maar nog wel verdachte in deze zaak. Meer arrestaties zijn niet uitgesloten, zegt de politie.