Toezichthouder constateert bij zes attractieparken tekortkomingen

Bij zes van de twintig attractieparken die toezichthouder NVWA afgelopen jaar heeft gecontroleerd, zijn tekortkomingen geconstateerd. Het ging specifiek om zeven attractie- en speeltoestellen waar iets niet goed was.

Bij drie toestellen was er gevaar op vingerbeknelling en bij een was de elektra niet helemaal op orde. Bij de andere drie ging het om administratieve onvolkomenheden. Die toestellen waren wel goed onderhouden, maar het park legde de onderhoudswerkzaamheden niet vast, aldus de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De toezichthouder controleerde in 2022 steekproefsgewijs honderd toestellen, gemiddeld vijf per park. De NVWA komt tot de conclusie dat het overgrote deel van de toestellen in de attractieparken aan de wettelijke eisen voldoet. Ook de zeven waar de toezichthouder tekortkomingen constateerde, waren bij de herinspecties op orde.

Vorig jaar vond in het Sprookjesbos in Valkenburg aan de Geul wel een ernstig incident plaats. Daar brak in mei een karretje van een attractie af en viel naar beneden. Er zat een gezin in van twee volwassenen en twee kinderen. Drie van hen raakten gewond. Volgens de NVWA is uit onderzoek gebleken dat dit bij soortgelijke attracties niet kan gebeuren. Ook is het strafrechtelijk onderzoek door de NVWA afgerond naar de oorzaak en of er sprake is van verwijtbaar handelen. Wat daarvan de conclusies zijn, kan de toezichthouder niet delen. De zaak ligt nu bij het Openbaar Ministerie.