KNMI verwacht regen op tweede paasdag

Op tweede paasdag wordt regen verwacht, meldt het KNMI. Zondag blijft het droog met af en toe zon, maar maandag gaat het in de tweede helft van de middag overal enige tijd regenen, zo verwacht het instituut.

Tweede paasdag begint met bewolking en een sterke wind aan zee en boven het IJsselmeer. In de middag wordt de bewolking dikker en regent het in het westen af en toe. Later krijgt het hele land te maken met neerslag. Het wordt maximaal 14 graden in het noorden tot 17 graden in het zuidoosten.

Maandagavond is het zwaar bewolkt, met hier en daar nattigheid. De regen trekt later naar het oosten weg.