Zeeuw ernstig gewond door crash tijdens politieachtervolging

Een 22-jarige automobilist uit Oost-Souburg is zondagochtend vroeg ernstig gewond geraakt toen hij in zijn woonplaats crashte tijdens een achtervolging door de politie. Na het ongeluk vloog de auto direct in brand, twittert de politie. De man zat op dat moment nog in de auto, maar werd er uit gehaald, meldt een politiewoordvoerder.

De achtervolging begon toen de man een stopteken van agenten die hem wilden controleren negeerde en ervandoor ging. De achtervolging duurde slechts enkele minuten, aldus de politie, en eindige met het ongeval op de Grote Abeele in Oost-Souburg.

De automobilist is naar een ziekenhuis gebracht. De 22-jarige Zeeuw heeft vermoedelijk geen geldig rijbewijs, laat de politie verder weten. De Rijksrecherche doet verder onderzoek naar de zaak.