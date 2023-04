Groeiende belangstelling voor vrijwillig dienjaar bij Defensie

De interesse voor een nieuw, vrijwillig dienjaar bij de krijgsmacht groeit; er zijn veel meer aanmeldingen dan er plaatsen zijn. Het dienjaar is bedoeld om meer mensen in korte tijd kennis te laten maken met de militaire wereld. Defensie kampt met duizenden vacatures die moeilijk zijn te vervullen. In september begint de eerste lichting met 125 plekken.

In april is de inschrijvingsprocedure opengesteld voor de tweede lichting, die in januari 2024 gaat beginnen. Voor deze 125 plekken hebben zich al 500 mensen gemeld. Kandidaten krijgen eerst voorlichting, moeten een enquĂȘte invullen waarin naar hun motivatie wordt gekeken en ze krijgen daarna nog een medische en psychologische keuring.

In het dienjaar krijgen deelnemers een korte opleiding van maximaal drie maanden en daarna gaan ze acht maanden een bestaande functie vervullen. Ze krijgen salaris dat past bij de rang en functie. De doelgroep voor het dienjaar bestaat niet alleen uit jongeren die van de middelbare school afkomen, maar het gaat ook om mensen die al een beroep hebben en een jaar iets anders willen doen, benadrukt een woordvoerder van Defensie.

Vanaf het jaar 2024/2025 zijn er vijfhonderd plekken beschikbaar voor een dienjaar en het jaar erop duizend plekken. Defensie wil het aantal plekken langzaam uitbreiden om er ervaring mee op te doen en goed te organiseren. Betrokkenen kunnen op alle krijgsmachtonderdelen terecht. De woordvoerder kan nog niets zeggen over de kandidaten die zijn toegelaten.

Door de grote interesse is het volgens het ministerie niet nodig om een campagne te voeren. Dezer dagen ontvangen alle 17-jarigen in Nederland een brief waarin staat dat zij voor de militaire dienstplicht staan ingeschreven. Die is niet afgeschaft in Nederland, maar wel opgeschort, wat inhoudt dat dienstplichtigen niet meer worden opgeroepen. Daarin mag Defensie niet werven voor een dienjaar.