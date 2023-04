Laatste treinstellen Voorschoten dinsdagavond weggehaald

Vanwege de harde wind die dinsdag wordt voorspeld gaat ProRail in de avond verder met het weghalen van de twee treinstellen die in het weiland bij Voorschoten liggen na het ongeluk een week geleden. Naar verwachting gaat de wind in de avond liggen en is het dan veilig om de treinstellen op te takelen.

Mogelijk kan het vroeger als de wind eerder afneemt. De delen van de passagierstrein van de NS die op weg was van Leiden naar Den Haag kwamen na de botsing met een spoorkraan in het weiland terecht, net na station Voorschoten.

De twee treinstellen zullen met behulp van kranen op een speciaal rijdend platform worden gezet en dan via een speciaal aangelegde weg naar een in de buurt gelegen bedrijf worden gebracht. Daar worden ze overgeladen op diepladers. Om vervolgens naar Amersfoort te worden gebracht. Maandagavond was de planning om de andere twee treinstellen die op het spoor stonden uiterlijk dinsdagochtend ook naar Amersfoort te rijden.

Als alle treinstellen zijn geborgen kan ProRail beginnen aan het herstel van het spoor, het perron, de bovenleidingen en de veiligheidssystemen onder de grond. Daarvoor wordt nu een plan gemaakt.