Piet S.: inkomsten kwamen uit ruilhandel, niet witgewassen

Piet S. had allerlei ruilhandeltjes lopen, onder meer met horloges en auto’s, en verdiende hier aardig mee. Dit verklaart zijn luxueuze bezittingen, zo schetst hij tijdens een zitting in de zaak tegen hem bij de rechtbank in Den Haag. Het Openbaar Ministerie denkt echter dat S. zijn geld verdiende met drugshandel en dat hij deze verdiensten heeft witgewassen.

S. (66), ook wel bekend als ‘Dikke Piet’ of ‘ouwe’, heeft een decennialange reputatie in de onderwereld. Hij wordt in de zaak-Taxus door het OM gezien als de leider van een groep die zich bezighield met de handel in cocaïne, heroïne, hasj en synthetische drugs.

De opbrengsten hiervan werden volgens justitie witgewassen in dure auto’s en horloges en vastgoed. Diverse bedrijfjes zouden dit witwassen met een “complexe constructie” verhullen. De witwasverdenking staat de komende weken centraal in de rechtbank.

Volgens S. had hij zowel in Nederland als in Spanje, waar hij regelmatig verbleef, diverse bronnen van inkomsten. In Spanje verhuurde hij bijvoorbeeld “auto’s, huizen en boten. In het hoogseizoen is het heel moeilijk om een huis te huren, maar ik had de juiste contacten. En daar verdiende ik aan.” Die inkomsten in Spanje heeft hij wel in zijn boekhouding staan, maar “die zijn niet opgegeven bij de Belastingdienst”, zo gaf hij enigszins schoorvoetend toe. “Dat was misschien uit gemak.”

Ook deed hij aan ruilhandel met auto’s en horloges en verkocht hij eens een bananenbedrijf voor tienduizenden euro’s. Een duidelijke administratie lijkt te ontbreken. “Ik schrijf gewoon de hele dag op een briefje als ik in de rondte rij”, legt S. uit over zijn ruilhandel. Hierop stonden de transacties van die dag. “Als je al lang in de autohandel zit, is je woord genoeg. Ik deed dat briefje in een doosje thuis of in een tasje.” Ook met ‘bemiddelen’ (S. omschreef zichzelf eerder als een soort scheidsrechter voor criminele groepen die hielp bij het oplossen van conflicten) verdiende hij geld.

Het OM gelooft dit verhaal niet en kondigde eerder al aan tientallen miljoenen af te willen pakken. In totaal zijn in de zaak-Taxus meer dan twintig verdachten opgepakt die een rol zouden hebben gespeeld in de drugshandel en/of in het witwassen. In mei worden de strafeisen verwacht.