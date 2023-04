Raad Nieuwegein wil Kamerlid Van Beukering als burgemeester

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft Marijke van Beukering voorgedragen als opvolger van de huidige burgemeester Frans Backhuijs (VVD). Op dit moment zit Van Beukering voor D66 in de Tweede Kamer. Naar verwachting zal ze eind mei of begin juni beëdigd worden.

De 51-jarige Beukering zit sinds januari 2020 in de Tweede Kamer. Van 2010 tot 2017 was zij wethouder in de gemeente IJsselstein, waar ze in 2006 begon als gemeenteraadslid.

De huidige burgemeester van Nieuwegein had aangegeven niet beschikbaar te zijn voor een derde ambtstermijn. Hij stopt op 11 mei. Er hadden zestien kandidaten gesolliciteerd op de vacature voor burgemeester, vier vrouwen en twaalf mannen.