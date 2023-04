Voorarrest jongens verdacht van bedreiging Zaanse school verlengd

De twee minderjarige jongens die zaterdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de bedreiging van een middelbare school in Zaandam blijven zeker twee weken langer vastzitten. Dit heeft de rechter dinsdag bepaald, bevestigt een woordvoerder berichtgeving door NH Nieuws.

Vorige week sloot vmbo Pascal Zuid de deuren omdat de school een dreigmail had gekregen. In de mail waren foto’s van vuurwapens toegevoegd. Volgens de school stond in de mail dat de afzender de leerlingen en de docenten iets wilde aandoen. De politie hield eerder een andere minderjarige jongen aan, maar die is inmiddels vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer, meldde de politie maandag.

De twee verdachten komen uit Zaandam.