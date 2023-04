Minderjarigen sloegen weer simpel tabak en vapes in

Minderjarigen kunnen nog steeds te gemakkelijk aan tabak en e-sigaretten ofwel vapes komen, constateert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) opnieuw, nu op basis van inspecties in Den Haag in het afgelopen weekeinde. Hierbij zette de autoriteit 17-jarige testkopers in.

De NVWA controleerde 35 winkels in verschillende delen van de stad (vooral kleine supermarkten en avondwinkels) op de verkoop van vapes en sigaretten aan jongeren beneden de achttien. In 23 ervan werd niet naar een identiteitskaart gevraagd en werden sigaretten en tabak verkocht aan minderjarigen.

Deze winkels gaan op rapport en krijgen een boete.

De NVWA controleert naar aanleiding van meldingen of op plekken waar de risico’s op overtredingen het grootst zijn. Ook bij eerdere controles van de NVWA bleek dat jongeren nog simpel aan tabak en vapes kunnen komen. Winkeliers, gebruikers en hun omgeving (zoals ouders en scholen) moeten zich ook bewust zijn van de gevaren van het gebruik van dit soort producten, benadrukt de NVWA.