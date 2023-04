Kabinet wil coronatest bij terugkerende vreemdeling afdwingen

Uitgeprocedeerde asielzoekers of andere mensen die moeten terugkeren naar hun land van herkomst, kunnen straks worden gedwongen om een test te doen voor ernstige en besmettelijke ziektes zoals corona. Het kabinet vindt deze wetswijziging nodig, omdat terugkeerders een test nu nog kunnen weigeren zodat ze hun uitzetting kunnen frustreren. Op dit moment stellen nog steeds ruim veertig herkomstlanden een negatieve coronatest als eis om terugkeerders toe te laten, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Gedwongen terugkeer is vaak al lastig uit te voeren, maar vooral in de coronaperiode werd dat nog moeilijker als vreemdelingen weigerden een test te doen. In 2021 en 2022 werden om deze reden in totaal 1940 vluchten geannuleerd. Ook konden in die periode 780 asielzoekers niet tijdig worden overgedragen aan het land waar ze als eerste waren binnengekomen. In deze zogeheten Dublinzaken moest Nederland alsnog zelf de asielaanvragen behandelen.

Het kabinet had begin vorig jaar al besloten de Vreemdelingenwet op dit punt te willen wijzigen Het wetsvoorstel gaat nu in consultatie. Belangenorganisaties, deskundigen en andere betrokkenen kunnen er commentaar op leveren. Ook de beide Kamers moeten het voorstel nog goedkeuren.