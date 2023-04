Onderzoek naar dassen op terrein beoogde crisisnoodopvang Heumen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat een gespecialiseerd bureau ecologisch onderzoek doen op een terrein in de Gelderse gemeente Heumen, waar een crisisnoodopvang voor achthonderd asielzoekers moet komen. Reden is dat er minstens drie dassenburchten op en bij het terrein zouden zitten. De geplande opening van de noodopvang begin mei gaat vrijwel zeker niet lukken, aldus een woordvoerder van het COA.

In afwachting van het resultaat van het onderzoek heeft het COA nog geen ontheffing van de natuurvergunning aangevraagd bij de provincie. Die ontheffing is nodig om tijdelijke paviljoens en woonunits te mogen bouwen in het gebied. Als er ondertussen toch bouwactiviteiten zouden zijn of er wordt vast materiaal aangevoerd, gaat de provincie handhaven, waarschuwt verantwoordelijk gedeputeerde Peter Drenth.

Als de provincie een ontheffing verleent, stapt de Stichting Das en Boom naar de rechter. Volgens voorzitter Jaap Dirkmaat is de das een beschermd dier dat niet verstoord, verjaagd of gedood mag worden. Een van de drie dassenburchten bij het terrein is al eeuwenoud en alle burchten zijn volop in gebruik. Er zijn volgens Dirkmaat genoeg andere terreinen in Heumen bij Nijmegen om een grote crisisnoodopvang neer te zetten.

Of de crisisnoodopvang nog open gaat, hangt af van het ecologische onderzoek, zegt het COA. Als er veel vertraging optreedt is het wellicht niet meer de moeite waard, want de noodopvang moet op 1 december van dit jaar weer sluiten. Zodra het COA het resultaat van het onderzoek heeft, gaat de organisatie daarover overleggen met de gemeente Heumen.