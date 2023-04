Adema: landbouwakkoord best spannend, onderhandelen duurt langer

Landbouwminister Piet Adema noemt het “nog best wel spannend” of er de komende weken een landbouwakkoord ligt. Hij hoopt wel dat er een onderhandelingsresultaat komt, maar dat zal dan op zijn vroegst half mei zijn, is de verwachting.

“We liggen op een aantal thema’s nog best wel heel stevig uit elkaar.” Het gaat volgens Adema niet over stikstof, maar juist andere onderwerpen die belangrijk zijn voor boeren, zoals regels rond mest en grond en afspraken met ketenpartijen als supermarkten en veevoerbedrijven. Overigens heeft lobbyorganisatie LTO wel gezegd geen handtekening te zetten onder het akkoord als het stikstofbeleid niet wordt aangepast.

De landbouwminister lijkt dan ook voor te sorteren op een “onderhandelingsresultaat zonder handtekening”. De afspraken zullen dan “op de plank blijven liggen, en dan kijken we wat er verder gebeurt”. Zijn inzet is alsnog om tot een akkoord te komen. Mocht er inderdaad een onderhandelingsresultaat zonder handtekening van enkele of alle partijen liggen, dan kunnen het kabinet, boeren en andere organisaties volgens Adema wel al aan de slag met bepaalde punten.