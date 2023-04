Donderdag mogelijk eerste warme dag van het jaar

Donderdag kan mogelijk de eerste lokale warme dag van het jaar worden. Volgens Weeronline wordt het vanaf volgende week prima lenteweer. Mocht donderdag het kwik niet boven de 20 graden uitkomen, dan zijn er vrijdag en zaterdag nieuwe kansen.

Vanaf maandag stijgt de temperatuur naar een graad of 15. Er is een mix van zon en wolkenvelden. Het is de opmaat naar zonniger en warmer weer vanaf woensdag. De wind draait naar het oosten en voert warme lucht aan. Het kwik loopt op naar 14 tot 18 graden. Vooral in het zuiden van het land wordt het warm. Daar kan het mogelijk voor het eerst 20 graden worden en dat zou dan de eerste lokale warme dag van het jaar opleveren.

Mocht het donderdag niet lukken, dan heeft Weeronline goede hoop dat het vrijdag en zaterdag wel lukt. Volgens de weermodellen waarvan het weerbureau uitgaat, wordt het volgende week vrijdag op veel plaatsen in het land 19 tot 21 graden. Zaterdag staan nu lokaal waarden van 22 tot 23 graden op het programma.

Als die waarden worden gehaald, dan ligt een eerste officiƫle warme dag ook in het verschiet. Het moet dan op het hoofdstation in De Bilt 20 graden of warmer worden. Het is nog even afwachten of dat echt gaat lukken, maar dat het komende week warmer wordt is wel duidelijk.

Komt er volgende week een lokale of officiƫle warme dag, dan is dat aan de late kant. Normaal stijgt het kwik rond 4 april ergens in het land voor het eerst tot boven 20 graden, in De Bilt is het gemiddeld op 13 april het geval.