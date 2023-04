Geen treinen tussen Delft en Schiedam door defecte bovenleiding

Tussen Delft en Schiedam rijden tot ongeveer 09.30 uur geen treinen vanwege een defecte bovenleiding. Dat betekent dat er vrijdagochtend geen treinen tussen Rotterdam en Den Haag kunnen rijden.

Den Haag is door de defecte bovenleiding vrijdagochtend alleen met de trein bereikbaar met de lijn die vanuit Utrecht komt en onder meer langs Gouda gaat. Het spoor noordwaarts is nog zeker tot dinsdag afgesloten vanwege het treinongeval in Voorschoten.

De metro tussen Rotterdam en Den Haag rijdt wel nog gewoon en de NS heeft stopbussen ingezet.