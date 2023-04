Uitlatingen politiemedewerkers niet strafrechtelijk onderzocht

Er komt geen strafrechtelijk onderzoek naar de zes politiemedewerkers van de eenheid Oost-Nederland die eind maart buiten functie werden gesteld nadat ze zich “zeer ongepast” hadden uitgelaten. Beelden daarvan verschenen op Twitter. Na onderzoek komt het Openbaar Ministerie tot de conclusie dat de uitlatingen van de zes niet strafbaar zijn.

“Voor strafbaarheid is nodig dat de opmerkingen beledigend zijn voor een groep mensen wegens hun ras en bovendien moeten die opmerkingen in de openbaarheid zijn gedaan”, aldus het OM. “De uitlatingen zijn niet eenduidig en niet duidelijk gericht op één bepaalde groep of bepaald ras.”

Ook zijn ze niet gemaakt in het openbaarheid, aldus het OM. “Het feit dat de uitlatingen zijn gefilmd verandert daar niets aan.” Het OM heeft de uitlatingen in de video, die bestond uit verschillende fragmenten die achter elkaar waren geplakt, stuk voor stuk beoordeeld op strafbaarheid. Ook is advies gevraagd aan het Landelijk Expertisecentrum voor Discriminatie, een kenniscentrum van het Openbaar Ministerie.

De zes politiemedewerkers waren in hun privétijd voor een bezoek aan een wedstrijd van Oranje. Op de beelden is te zien dat ze door een straat in de Franse hoofdstad rijden waar veel mensen van kleur zijn. Een van de medewerkers roept meerdere keren dat er maar “één blanke” op straat te zien is. Een ander zegt: “Er staat er weer eentje met een bomgordel hier”.

De medewerkers zijn nog altijd buiten functie gesteld, laat de politie weten. En er loopt een intern onderzoek naar hen. De politie liet na het verschijnen van de beelden weten geschrokken te zijn en noemde het volstrekt onacceptabel.