CU en PvdA: wetswijzigingen VVD en CDA benadelen huurders

Huurders worden de dupe als hun huisbazen ze op straat mogen zetten als die hun woning willen verkopen of een familielid erin willen laten wonen, denken PvdA en ChristenUnie. Kamerleden van de partijen zijn niet te spreken over “destructieve amendementen” met deze strekking van VVD en CDA, die na het debat over het onderwerp zijn ingediend.

“Indien de Kamer deze amendementen zou aanvaarden, heeft dit verstrekkende gevolgen voor de wettelijke huurbescherming in Nederland, ten opzichte van de huidige praktijk”, schrijven Henk Nijboer van de PvdA en Pieter Grinwis van coalitiepartij ChristenUnie in een brief aan de Tweede Kamer.

Regeringspartijen CDA en VVD willen het mogelijk maken voor verhuurders om de huurovereenkomst te ontbinden als ze hun huis willen verkopen. Voorwaarde is wel dat de verhuurder een particulier is die niet meer dan één woning verhuurt en dat deze optie is vastgelegd in het huurcontract. Nijboer en Grinwis rekenen voor dat potentieel ruim 200.000 huurders hierdoor kunnen worden geraakt. Ze vrezen dat verhuurders de regel kunnen misbruiken door te zeggen dat ze hun huis willen verkopen als smoes om huurders uit te zetten.

Het andere voorstel van CDA en VVD is dat de rechter geen belangenafweging hoeft te maken als een verhuurder plaats in een huurhuis wil maken voor een eerstegraads familielid. Ook dit voorstel ondergraaft volgens de briefschrijvers het huurrecht en kan volgens hen gemakkelijk worden misbruikt. Een verhuurder die van huurders af wil kan dan kortdurend een familielid in een huurhuis laten wonen, denken de Kamerleden.

Peter Kwint (SP) kan zich vinden in de bezwaren van PvdA en ChristenUnie, laat hij weten op Twitter. Ook vindt hij het kwalijk dat de voorstellen zijn gedaan ná het debat over dit onderwerp afgelopen dinsdag. Hij vindt het niet getuigen van de beloofde “nieuwe bestuurscultuur” dat de voorstellen daardoor niet kunnen worden besproken in een debat.