Ambassade NL in Soedan: houd rekening met langer verblijf binnen

Nederlanders in Soedan moeten rekening houden met een “langer verblijf binnen” en moeten daarom hun voedselvoorraad en andere noodzakelijke middelen inventariseren. “Wees hiermee zuinig”, zo schrijft de Nederlandse ambassade in de hoofdstad Khartoum. In het land is geweld uitgebroken tussen het leger en paramilitairen, waarbij al meer dan vijftig burgers en tientallen strijders zijn omgekomen volgens artsen.

Nederlanders in het land krijgen het advies van de ambassade om voorlopig binnen te blijven “op een veilige verblijfplaats. Ga niet de straat op! Ook niet om bijvoorbeeld boodschappen te doen. De situatie is zeer onveilig en onvoorspelbaar.”

De ambassade houdt contact met de Nederlanders, die worden opgeroepen zich uitgebreid te registreren via de informatieservice van Buitenlandse Zaken. Zo kunnen ze op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen. Een woordvoerder laat weten dat er met circa vijftig Nederlanders contact is in het land.

“Zorg goed voor uzelf en uw naasten”, schrijft de ambassade. “Samen komen we zo goed mogelijk door deze heftige periode heen.” Nederlanders in Soedan wordt ook op het hart gedrukt om hun dierbaren, familie en vrienden op de hoogte te houden. Daarbij luidt ook het advies om het te laten weten als de kans bestaat dat het telefoon- en internetverkeer kan uitvallen, waardoor geen contact meer kan worden gemaakt.

Eerder werd het reisadvies voor het land al aangescherpt naar rood. De luchthaven bij Khartoum is gesloten.

Over de situatie in Soedan is veel onduidelijk. “Zowel het leger als de RSF (paramilitaire groep Rapid Support Forces red.) claimen de macht te hebben over een aantal strategische plekken in Khartoum en op andere plekken in het land”, schrijft de ambassade, die deze berichten niet heeft kunnen bevestigen.