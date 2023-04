AIVD: Dreiging door IS aangestuurde aanslagen hoger

Hoewel de dreiging vanuit de jihadistische beweging in Nederland grotendeels gelijk is gebleven, is de dreiging van door IS aangestuurde aanslagen hoger dan de afgelopen paar jaar. Dit constateert de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het jaarverslag over 2022.

De dreiging komt volgens de inlichtingendienst vooral van “netwerken die worden aangestuurd” door IS vanuit Afghanistan en in mindere mate vanuit Syrië. “Het mondiaal jihadisme vormt nog altijd de belangrijkste terroristische dreiging tegen Nederland.”

De AIVD zag “vooral in de tweede helft” van vorig jaar een toename van inlichtingen over aanslagplannen van IS. IS is volgens de inlichtingendienst wel onder druk gezet in 2022. “Toch slaagt de organisatie erin structuren in stand te houden en nieuwe op te zetten om operaties te kunnen uitvoeren in het Westen.”