Schouten weegt vonnis energietoeslag studenten mee in nieuwe wet

De drie uitspraken die rechters tot nu toe hebben gedaan over de misgelopen energietoeslag voor studenten, worden door het ministerie van minister Carola Schouten (Armoedebeleid) meegewogen bij het maken van een wetsvoorstel voor een energietoeslag over 2023. Dat wetsvoorstel gaat binnenkort naar de Tweede Kamer.

Dit laat Schouten weten in reactie op de uitspraak van de rechtbank in Utrecht. Die heeft maandag geoordeeld dat de gemeente studenten onterecht uitsluit van de energietoeslag van 1300 euro. De rechtbank vindt dit discriminatie.

De eenmalige energietoeslag is een landelijke regeling, die in 2022 in het leven werd geroepen voor mensen met een laag inkomen, vanwege de oplopende prijzen voor energie. Studenten kunnen in de meeste gemeenten geen gebruik maken van die regeling. Wel kunnen zij proberen via de individuele bijzondere bijstand een toeslag te krijgen, zoals in Utrecht. De rechtbank in Utrecht vindt de bijzondere bijstand echter “geen redelijk alternatief”. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn strenger dan de voorwaarden voor de eenmalige energietoeslag.

“De uitspraak is nog vers, voor een zorgvuldige inhoudelijke reactie heb ik enige tijd nodig”, zegt minister Schouten. Ze houdt “goed contact” met de gemeente Utrecht “over de betekenis van deze uitspraak en mogelijke vervolgstappen. Ook bekijken we wat dit betekent voor het wetsvoorstel Energietoeslag 2023, dat binnenkort naar de Kamer gaat.”

In augustus vorig jaar oordeelde de rechtbank in Arnhem dat de gemeente Nijmegen ten onrechte studenten bij voorbaat uitsloot van de regeling. De rechtbank in Amsterdam kwam in februari van dit jaar tot een soortgelijk oordeel. Organisaties als de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) roepen al maanden om een landelijke oplossing. De bond heeft nog veel meer rechtszaken in voorbereiding, net als diverse advocatenkantoren.