Advies RVS: benoem regeringscommissaris voor volksgezondheid

De Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) adviseert een regeringscommissaris voor de volksgezondheid te benoemen. Volgens de raad staat de volksgezondheid onder druk. “Nederland heeft zijn koppositie in de EU wat betreft de gemiddelde levensverwachting ruimschoots verloren”, aldus de RVS, die dat een zorgelijke ontwikkeling noemt.

Volgens de adviesraad zijn er nieuwe uitdagingen die de volksgezondheid bedreigen. Voorbeelden zijn een verslechterd milieu en klimaat, infectieziekten en de energiecrisis en inflatie door de oorlog in Oekra├»ne. “Deze ontwikkeling raakt niet alleen het leven van individuele personen, maar ook de samenleving als geheel.” Zogenoemde sociale determinanten van gezondheid, zoals wonen, werk, inkomen, onderwijs en leefomgeving, moeten centraal staan in de zorg voor de volksgezondheid. Aandacht voor leefstijl en gedrag alleen is volgens de RVS onvoldoende.

Het aanstellen van een regeringscommissaris moet de focus onder meer leggen op de lange termijn. Ook moet zo over domeinen heen samen worden gewerkt. “Tegelijkertijd is nodig dat de stem van de samenleving niet alleen meer gehoord en begrepen wordt, maar dat de diverse stemmen ook meer sturend worden voor de verbetering van de publieke gezondheid”, aldus de raad.

De RVS adviseert ook gezondheidsdoelen wettelijk vast te leggen. Zo kan de overheid worden aangesproken op het behalen van deze doelen. Het advies is ook fors te investeren in onder meer de bemensing van GGD’en en gemeenten.