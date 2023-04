China wil dat Nederland ophoudt over ‘Chinese dreiging’

Nederland moet zijn “koudeoorlogmentaliteit” opgeven en ophouden met het opzwepen van de zogenaamde ‘Chinese dreiging’. Een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken zei dit dinsdag naar aanleiding van een rapport van de AIVD waarin wordt gesproken van die dreiging.

China is volgens de inlichtingendienst “de grootse bedreiging van de veiligheid van Nederland”. De Chinese regering vindt dat een fout narratief, een verhaal dat niet gebaseerd is op feiten.

Beijing is ge├»rriteerd over de westerse voorstelling van zijn beleid. De woordvoerder noemde kritiek op China zoals recentelijk geuit door de buitenlandministers van de G7 (zeven economisch belangrijke landen) op een bijeenkomst in Japan “kwaadaardige lasterlijke praat om de goede naam van China te besmeuren”. De G7-ministers hebben zich volgens Beijing zo bovendien ongeoorloofd in de binnenlandse aangelegenheden van de communistische Volksrepubliek gemengd.