Jaar cel geëist tegen Haarlemse opiniemaker voor opruiing

De 32-jarige Haarlemse opiniemaker Dennis H. hoorde dinsdag in de rechtbank een gevangenisstraf tegen zich eisen van een jaar, waarvan 262 dagen voorwaardelijk, voor opruiing en een doodsbedreiging aan het adres van premier Mark Rutte. Medewerkers van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zouden eveneens door hem zijn bedreigd met standrechtelijke executie.

H. schreef in september vorig jaar op Twitter dat Rutte Nederland uitlevert aan de EU en noemde hem een landverrader. “En daarom ben ik van mening dat hij standrechtelijk geëxecuteerd dient te worden”, twitterde H. Dat is oproepen tot een strafbaar feit, aldus de officier van justitie: “Hij heeft de grenzen fors overschreden.”

H. is een Nederlandse moslim en onder meer bekend van YouTube. In de rechtbank gaf hij aan nog steeds achter zijn teksten te staan en noemde het een mening, geen opruiing. “Mark Rutte vind ik een verrader, CIDI vind ik een kwalijke organisatie”, zei hij. “Ik ging op grove wijze tekeer op Twitter, maar ik had nooit de gedachte dat iemand het zou uitvoeren.”

H. staat eveneens terecht omdat hij zich hevig verzette bij een andere aanhouding in oktober, waarbij hij een agent probeerde te slaan en een agent beet. In de politiecel gaf hij een arrestantenbewaker een klap tegen zijn oor, erkent hij. H. deed dat naar eigen zeggen omdat hij tijdens zijn arrestatie twee keer hardhandig tegen zijn slaap was geslagen. H. was naar eigen zeggen stomdronken en had de agenten uitgedaagd “met een grote bek”. Ook schold hij ze uit voor ‘kankerhomo’. De arrestatie die volgde was volgens H. en zijn advocaat disproportioneel, mede omdat een motoragent zijn schoen op het hoofd van H. had gezet om hem in bedwang te krijgen.

H. kampt met een forse alcoholverslaving en drinkt naar eigen zeggen drie flessen port per dag. Voorafgaande aan de zitting zou hij ook hebben gedronken. Wat het Openbaar Ministerie betreft moet H. moet zich tijdens zijn proeftijd van twee jaar houden aan een reeks voorwaarden, waaronder een opname in een zorginstelling, meewerken aan een behandeling en een alcoholverbod.