Man aangehouden na tweede explosie in zelfde straat Vlaardingen

De politie heeft na een explosie zondagavond bij een woning in Vlaardingen een 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Onderzocht wordt of hij ook betrokken is geweest bij een eerdere explosie, die 29 december plaatsvond op hetzelfde adres in de Prins Hendrikstraat. Bij beide ontploffingen vielen geen gewonden.

De man is aangehouden na een korte achtervolging door agenten die zondagavond na de klap een auto hard zagen wegrijden. Het onderzoek naar wie er wellicht nog meer bij betrokken zijn, is nog volop bezig. De politie meldt dat de laatste explosie waarschijnlijk is veroorzaakt door zwaar vuurwerk en minder schade aanrichtte dan de eerste waarbij een vuurwerkbom was afgegaan. De brand aan de voordeur sloeg toen over naar een auto en een fiets die voor de deur geparkeerd stonden.