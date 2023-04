Rutte in Groningen voor ‘belangrijk gesprek’ over enquêterapport

Minister-president Mark Rutte is in Groningen voor wat hij “een belangrijk gesprek” noemt met onder anderen provinciebestuurders over de bevindingen van de parlementaire enquête over de aardgaswinning. Hij sprak van een “hard en pijnlijk rapport”, waar het gesprek recht aan zal moeten doen.

De enquêtecommissie stelde eind februari vast dat de veiligheid van Groningers decennialang ondergeschikt was aan financiële en economische belangen bij de gaswinning. Er was te weinig aandacht voor de keerzijde, de aardbevingen die veel schade en angst veroorzaakten. Daarom is er sprake van een “ereschuld” aan de bewoners van het winningsgebied.

“Mensen zijn hard geraakt”, concludeert ook Rutte. “Mensen voelen zich in de steek gelaten, hebben het gevoel dat hun onveiligheid te weinig erkend is.” Verder wil hij weinig kwijt over wat hij de regiobestuurders te vertellen heeft. Het kabinet komt naar verwachting pas volgende maand met een formele reactie op het enquêterapport.