OM eist 8 jaar celstraf tegen verdachte verkrachting Alkmaar

De officier van justitie heeft dinsdag voor de rechtbank in Alkmaar wegens verkrachting acht jaar gevangenisstraf geëist tegen de 50-jarige Ingmar S. Volgens de aanklager staat vast dat de man zich vorig jaar zomer heeft vergrepen aan een vriendin in Alkmaar, met wie hij een seksuele relatie onderhield.

De verkrachting zou eind juli zijn gepleegd in de woning van de vrouw. Zij zegt dat ze tijdens de seks hardhandig werd vastgebonden en daarna geslagen en verkracht, waarbij onder meer ook haar keel werd dichtgeknepen. Door de weerloze positie waarin ze zou hebben verkeerd, was volgens het Openbaar Ministerie sprake van een “bijzonder vernederende, bedreigende setting”.

S. hield dinsdag in de rechtszaak vol dat hij onschuldig is en niets tegen de wil van de vrouw heeft gedaan. Hij is eerder veroordeeld voor seksueel geweld. In 2018 kreeg hij zeven jaar gevangenisstraf wegens vrijheidsberoving en verkrachting. Ten tijde van de vermeende verkrachting in Alkmaar was hij onder voorwaarden op vrije voeten.