Evacuatie van Nederlanders uit Soedan is nu niet aan orde

De evacuatie van Nederlanders die in Soedan verblijven is nu niet aan de orde, laat een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De situatie in het land, waar het leger en paramilitairen tegen elkaar vechten, is momenteel te gevaarlijk. Het ministerie heeft contact met zo’n vijftig Nederlanders in Soedan.

Volgens het Duitse weekblad Der Spiegel hebben de Duitse strijdkrachten tevergeefs geprobeerd hun burgers uit Soedan te evacueren. Er waren in het geheim drie vliegtuigen richting Khartoem gestuurd, maar de operatie werd afgeblazen vanwege gevechten in de buurt van de luchthaven. Een bestand van 24 uur dat dinsdagavond moest ingaan, werd vrijwel direct geschonden.

Er wordt naar alle opties gekeken om Nederlanders uit Soedan te krijgen. “Nederland bereidt zich actief voor op alle scenario’s, in nauwe samenwerking met onze internationale partners. Wij laten jullie niet in de steek”, verklaarde ambassadeur Irma van Dueren in een bericht aan de Nederlanders in het Noordoost-Afrikaanse land.

Door de voortdurende gevechten in de stad is het moeilijk om mensen naar het vliegveld van Khartoem te krijgen. Nederlanders daar wordt dringend aangeraden binnen te blijven. Ook zijn er gevechten geweest op het vliegveld. Op satellietbeelden was deze week te zien dat vliegtuigen in brand stonden.

De Nederlanders in Soedan maken het naar omstandigheden redelijk, zegt de woordvoerder van het ministerie. “Maar ze mogen de straat niet op en de voorraden raken op. Ze zoeken naar perspectief.” Het ministerie werkt met man en macht aan de zaak, benadrukt hij. Ook is er veel internationaal overleg.

Andere landen zouden volgens Der Spiegel hun pogingen om mensen uit Soedan te halen eveneens hebben gestopt. Namen van landen worden niet genoemd. Frankrijk heeft veel militairen in Afrika. In Tsjaad, een buurland van Soedan, heeft Parijs militairen gestationeerd.

De gevechten braken zaterdag uit. De strijd gaat tussen de Rapid Support Forces van generaal Mohamed Hamdan Dagalo, en de reguliere strijdkrachten. Die staan onder bevel van generaal Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan, de militaire leider van Sudan.

Westerse landen, waaronder Nederland, zetten in 2021 voor het laatst militairen in om mensen te evacueren. Dat gebeurde in Afghanistan toen de Taliban sneller dan verwacht de hoofdstad Kabul veroverde. De evacuatie verliep chaotisch en niet alle mensen konden worden geëvacueerd.