Niet elke tandarts en dierenarts gebruikt röntgen veilig

Niet iedere tandarts en dierenarts past haar of zijn röntgenapparaten veilig toe, zegt de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Soms ontbreekt bijvoorbeeld een stralingsdeskundige of is de ruimte met de apparatuur op elk moment voor iedereen toegankelijk.

De autoriteit inspecteerde tien dierenartsenpraktijken en zestien tandartspraktijken in heel Nederland, die niet leken te voldoen aan de eisen. De bevindingen zijn dus niet representatief voor alle praktijken, benadrukt de organisatie.

Tijdens de inspectiebezoeken vorig jaar gebruikten 19 van de 26 praktijken röntgenapparatuur zonder de juiste registratie of vergunning, zag ze. “Een verklaring hiervoor is dat sommige praktijken een extern bedrijf hadden ingeschakeld om alle verplichtingen rond gebruik van röntgenapparatuur voor hen te regelen. Ze waren hiermee in de veronderstelling dat de registratie bij ANVS daarmee ook in orde is. Deze aanname van de praktijkeigenaren bleek onterecht te zijn”, constateert de autoriteit.

“Bij vijf praktijken bleek dat er geen stralingsbeschermingsdeskundige betrokken was. Bij acht praktijken was het röntgentoestel door onbevoegden te bedienen, of kon de ruimte niet op slot als deze niet in gebruik was.” Bij herinspecties voldeed iedereen wel aan de regels.