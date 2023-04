SWOV wil vrijwillig fietshelmgebruik stimuleren

Volgens Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kan het inzetten van rolmodellen, zoals ouders, het vrijwillig dragen van een fietshelm (onder kinderen) stimuleren. Ook het aanbieden van leuke en goedkope fietshelmen kan hier volgens de stichting aan bijdragen. De stichting onderzocht hoe het vrijwillig fietshelmgebruik kan worden bevorderd omdat er voor een helmplicht geen draagvlak is.

Nederland werd door SWOV vergeleken met Denemarken, dat ongeveer dezelfde fietscultuur heeft. In Nederland draagt 12 procent (bijna) altijd een fietshelm, tegenover 57 procent in Denemarken, terwijl ook daar geen helmplicht is. Hieruit concludeert de stichting dat het zonder verplichting mogelijk is om de meerderheid van de fietsers een helm te laten dragen. Fietsers met helm hebben volgens de stichting bij een val of botsing ongeveer 60 procent minder kans op ernstig letsel en ongeveer 70 procent minder kans op dodelijk hoofd- of hersenletsel dan fietsers zonder helm.

Om het dragen van een helm te bevorderen vindt SWOV ook dat er op oudere fietsers moet worden gefocust en dat “fabels” over de helm, zoals dat deze alleen helpt bij hoge snelheden, moeten worden ontkracht. Verder wil de stichting dat er oplossingen worden gegeven bij de mogelijke nadelen van het fietshelmgebruik, bijvoorbeeld waar je de helm laat als je je fiets hebt geparkeerd. Bovendien is het volgens SWOV belangrijk dat informatiecampagnes regelmatig worden herhaald.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dinsdag bekend dat het aantal mensen dat in het verkeer is omgekomen vorig jaar met ruim een kwart is gestegen. Het ging in 2022 om 737 verkeersdoden, 155 meer dan in 2021. 291 mensen verongelukten op de fiets, tegen 207 in 2021.