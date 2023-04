Zelf zaaien voor bloemrijke bermen vaak zinloos en ongewenst

De steeds populairder wordende acties om mensen zelf bermen en groenstroken te laten inzaaien met bloemrijke zadenmengsels, zijn meestal zinloos en zelfs ongewenst. Dat zegt onderzoeksbureau Floron (Floristen Onderzoek Nederland). De zaaiacties zijn bedoeld om meer bijen en andere insecten te lokken, maar volgens Floron kunnen tijd, geld en moeite in dergelijke acties beter worden besteed aan een beter maaibeheer van openbaar groen.

Door de inzaaiacties verschijnen op steeds meer plekken plantensoorten die niet in Nederland thuishoren, zoals boekweit en bepaalde soorten klaver, zegt Floron. Dat leidt tot ongewenste veranderingen in de streekeigen flora. En dergelijke “vreemde” planten lokken juist niet meer insecten, zoals de bedoeling was, want die beesten hebben ook allemaal hun eigen leefgebied en profiteren niet van nieuwkomers.

Een ander probleem is volgens de organisatie dat de bodem van veel bermen niet in orde is. Daardoor krijgen bloemrijke zaadmengsels geen kans. Binnen een paar jaar staat een ingezaaide plek weer vol met brandnetels, fluitenkruid en gras. De oplossing daarvoor is ander maaibeheer, waarbij afgemaaide kruiden en gras ook worden verwijderd. Als die laag blijft liggen wordt de bodem steeds voedselrijker en daardoor steeds minder geschikt voor bloemen. Bijen en andere insecten hebben bloemen nodig.

Floron vindt dat inzaaiacties kritisch bekeken moeten worden. Wie toch gaat zaaien, moet alleen inheemse en biologisch geteelde zaden gebruiken, aldus de organisatie.