Adema: Nederlanders gooien nog steeds te veel eten weg

Nederlanders gooien steeds minder eten weg, maar nog steeds te veel, vindt landbouwminister Piet Adema. Het lijkt er namelijk op dat hij de beloofde halvering in 2030 niet waar kan maken. Daarom denkt de bewindsman na over maatregelen die later dit jaar bekend worden gemaakt. Hij overweegt onder meer om de landbouw te verplichten om veel beter in de gaten te houden waar de sector voedsel verspilt.

Vorig jaar gooiden Nederlanders gemiddeld 33,4 kilo eten per persoon weg. Dat is weliswaar een daling van 23 procent vergeleken met 2015, maar deze trend lijkt te stagneren.

“Als we ons eten verspillen, gooien we ook onnodig geld, water, energie en andere grondstoffen weg”, zegt Adema. Met het eten dat in de prullenbak belandt, kunnen miljoenen magen worden gevoed. Bovendien scheelt het uitstoot van broeikasgassen als er minder voedsel wordt verspild.

Adema ziet dat vooral mensen thuis minder eten weggooien. “Dat is een geweldige prestatie.” Bedrijven boeken volgens de bewindsman “nog te weinig progressie”. Daar moet volgens hem “echt een tandje bij”.

Een aantal “veelbelovende initiatieven” laten volgens de minister zien dat bedrijven voedselverspilling tegen kunnen gaan. Hij noemt bijvoorbeeld dat 8 procent van het overtollige brood van supermarkten wordt verwerkt tot veevoer. Er zijn meer plannen in de maak om voedingsresten zoals aardappelschillen, groente en fruit te verwerken tot veevoer.