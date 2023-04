Groene gevels in trek

Menig gemeenteraad waar besloten wordt over bouwprojecten loopt tegen de vraag of zij groene gevels in projecten willen implementeren. De groene gevels worden op steeds meer plekken onderdeel van de bouwplannen. Bouw Magazine liet vorige maand al weten dat groene gevels de omgeving waarin zij gerealiseerd worden een stuk leefbaarder maken.

De daken vol vetplantjes en de woontorens waar het groen langs de muren groeit was voorheen altijd een bespot idee voor yuppen, maar de groene gevels hebben daadwerkelijk wel voordelen. Denk dan aan verkoeling van de stedelijke omgeving, warmte-isolatie, wat weer goed is voor de energiekosten en een natuurlijke opvang van regenwater. Men mag ook niet uitwissen hoe groene daken een plek biedt voor dieren die normaal niet zouden overleven in een stad. Vetplantjes op het dak komt men vooral tegen op woningen van particulieren, maar op de daken van bedrijfspanden verschijnen steeds vaker volledige daktuinen.

Duurzaam dakdekken

Ondernemers in de dak- en gevelaanleg staan voor de opgave om de groene gevels en groene daken op de best mogelijke manier aan te leggen. In een tijd waarin dit projectontwikkelaars en gemeenten het belangrijk vinden op een duurzame manier te bouwen, kan het nog wel eens lastig zijn uit te vogelen op welke manier zij dit het beste kunnen doen. Bedrijven als Zinkunie, waar elke ondernemer alles kan aanschaffen dat nodig is in de dak- en gevelbouw, spelen hierop in.

Tegenwoordig zijn bedrijven allemaal bezig met verduurzamen. Daar hoort ook bij dat die bedrijven zich bezighouden met vragen als ‘hoe kunnen we duurzaamheid inzetten op het dak?’. Voor ondernemers betekent dit dat zij bij bedrijven als Zinkunie terechtkunnen voor de aanschaf van al het materiaal dat zij nodig hebben om voor de klant een mooie groene gevel of groen dak te realiseren. Zo leveren zij materialen als groendaksubstraat en gevelbegroeingssystemen.

Voor iedere ondernemer

Zinkunie biedt een breed scala aan producten, maar ook diensten. Naast veel verschillende locaties, waardoor ondernemers soms zelfs onderweg naar een klus altijd ergens terecht kunnen, biedt het personeel overal waar kan een helpende hand. Ondernemers kunnen bij de dakbouwproffesionals terecht met alle vragen en advies geven is dan ook niet vreemd. Vaak bieden grote namen in de industrie ook trainingen en cursussen aan, zodat de professionals zich kunnen blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld om beter te worden in het leggen van een bepaalde dakbedekking.

Voordelen van grote leveranciers voor ondernemers

Voor de ondernemers is het afnemen van het materiaal bij grote namen als hierboven voordelig. Door de grote schaal van zulke bedrijven, blijven prijzen vaak scherp. De ervaring en het grote netwerk van die bedrijven kunnen een bron van deskundig advies zijn als de ondernemer er zelf misschien niet uitkomt. Tenslotte hebben grote leveranciers ook de nieuwste en innovatieve producten die er op de markt te vinden zijn. Zo blijven ondernemers altijd bij.