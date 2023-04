Schiphol ziet duizend nieuwe beveiligers en toename tijdslots

Luchthaven Schiphol heeft woensdag de duizendste nieuwe beveiliger begroet en ziet een toename in het aantal geboekte tijdslots voor de beveiligingscontrole. Mede door de veranderingen voorziet de luchthaven geen grote problemen met lange wachtrijen tijdens de aankomende meivakantie.

Waar vorig jaar een tekort aan beveiligers voor enorme rijen tijdens de meivakantie zorgde, heeft Schiphol deze problemen inmiddels ondervangen. “We hebben een succesvolle wervingscampagne achter de rug. Een paar weken geleden stond de teller nog op 850 nieuwe beveiligers en woensdag hebben we het duizendste contract ondertekend. Dat probleem is er niet meer. Een normale rij is uiteraard niet te vermijden, maar het zal niet zo extreem zijn als vorig jaar.”

Naast de extra beveiligers heeft Schiphol een aantal ideeën gelanceerd waarmee de reizigers zelf ook kunnen helpen. “Mensen die binnen het Schengengebied reizen kunnen vanaf drie dagen voor vertrek een tijdslot boeken voor de beveiligingscontrole. Als je bent ingecheckt en je hebt je ruimbagage ingeleverd, dan kun je met je QR-code door een ‘fast lane’. Je weet hoe laat je aan de beurt bent, dus dat gaat veel soepeler.”

“De pilots verliepen positief en we zien vanaf Goede Vrijdag een behoorlijke toename van het aantal geboekte tijdslots. Het aantal reizigers binnen het Schengengebied met een geboekt tijdslot is in die periode gestegen van 2 procent naar 10 procent. De bedoeling is dat we dit binnenkort ook gaan doen met intercontinentale vluchten, maar dit zal sowieso pas na de meivakantie gebeuren”, weet de woordvoerder.

Hoewel Schiphol zelf alles onder controle lijkt te hebben, zouden er mogelijk problemen vanuit een andere hoek kunnen komen. Volgens berichtgeving in het AD zouden er tijdens de meivakantie wilde acties dreigen van bagage- en passagiersafhandelaars, personeel dat niet onder contract staat van de luchthaven. Schiphol heeft hier echter geen aanwijzingen voor. “We hebben naar aanleiding van dat bericht ons oor te luisteren gelegd bij de luchtvaartmaatschappijen, maar ik begrijp dat zij zulke geluiden niet hebben opgevangen.”

De grote test voor Schiphol begint vrijdag al, aangezien veel mensen een dag voor het weekend al vertrekken naar hun vakantiebestemming. “Normaal gesproken hebben we gemiddeld 66.000 vertrekkende passagiers per dag tijdens de meivakantie. Komende vrijdag, zaterdag en zondag zijn piekdagen en zitten we boven de 70.000”, aldus de woordvoerder.