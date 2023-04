ANWB: drukke wegen rond middaguur door meivakantie en code geel

De ANWB verwacht vrijdag extra drukte op de weg vanwege de start van de meivakantie. Ook zijn er vrijdag in het hele land zware buien voorspeld. “Dus dat gaat elkaar wel tegenkomen”, aldus een woordvoerder, die verwacht dat de verkeersdrukte rond het middaguur zal beginnen.

“We verwachten een drukkere vrijdagavondspits, die eerder begint. Schoolgaande kinderen hebben vandaag de Koningsspelen, dus die zijn dan vaak wat eerder klaar”, aldus de woordvoerder. “Vooral op wegen vanuit de Randstad richting het zuiden en oosten wordt de drukte verwacht.” Met name in het midden van het land gaat tegelijkertijd waarschijnlijk veel regen vallen. “Als het hard regent, kan het zicht worden belemmerd, waardoor er wat langzamer gereden wordt.”

In het hele land geldt vanaf vrijdagavond code geel vanwege plaatselijke onweersbuien. Het KNMI verwacht dat tijdens deze buien zware windstoten kunnen voorkomen van 60 tot 70 kilometer per uur. Ook kan er plaatselijk in korte tijd veel regen vallen en is er een kleine kans op hagel. Het KNMI meldde eerder al dat verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden van de onweersbuien.