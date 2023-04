Landelijke intocht Sinterklaas dit jaar in Gorinchem

De landelijke intocht van Sinterklaas vindt dit jaar plaats in Gorinchem (Zuid-Holland). Op zaterdag 18 november 2023 zal de goedheiligman in gezelschap van de pieten aankomen in deze historische vestingstad. Dat maakte de NTR, die de intocht jaarlijks uitzendt, vrijdag bekend.

Dieuwertje Blok verzorgt vanuit Gorinchem de presentatie. Het is de 22e maal dat de NTR-coryfee deze taak op zich neemt. Zij wordt, net als voorgaande jaren, bijgestaan door verslaggevers Jeroen Kramer en Rachel Rosier.

Eerder die week, op maandag 13 november, start al het dagelijkse Sinterklaasjournaal. In de uitzendingen voorafgaand aan de intocht zal Gorinchem een prominente rol spelen. Zowel het Sinterklaasjournaal als de intocht zijn dit jaar ook weer te zien met een gebarentolk.