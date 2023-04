Het Openbaar Ministerie noemt de vrijspraak in de zaak van Richard de Mos “teleurstellend” en overweegt in hoger beroep te gaan. Dat liet een woordvoerder weten direct na de uitspraak in de rechtbank Rotterdam.

De Mos en zeven andere personen werden onder meer verdacht van ambtelijke corruptie. Zij zijn allen vrijgesproken, op een man na die een celstraf van vier maanden voorwaardelijk opgelegd kreeg voor wapenbezit.