Circa miljoen bezoekers verwacht bij bloemencorso Bollenstreek

In de Bollenstreek worden zaterdag veel mensen verwacht bij het traditionele bloemencorso, een 42 kilometer lange praalstoet vol bolbloemen. De organisatie gaat uit van ongeveer een miljoen bezoekers, die zich zullen vergapen aan de zestien praalwagens en circa dertig luxe wagens die ook zijn gedecoreerd met bloemen, laat een woordvoerder weten.

De stoet begint zaterdagochtend in Noordwijk, en voert onder meer door Sassenheim, Lisse en Hillegom, om uiteindelijk ‘s avonds aan te komen in Haarlem. De optocht wordt sinds 1947 gehouden en is uitgegroeid tot een groot evenement.

Vorig jaar kwamen er volgens een woordvoerder destijds meer mensen op de optocht af dan bij de, toen, laatste editie van het corso in 2019. Door corona kon de stoet de twee jaar ervoor niet doorgaan.

De ANWB waarschuwde eerder deze week al dat het bloemencorso in de Bollenstreek zaterdag voor verkeershinder zal zorgen.