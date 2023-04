Druk op Schiphol, maar de paar rijen die er staan lopen door

De meivakantie is begonnen en daardoor is het zaterdagochtend druk op Schiphol. In vertrekhallen 2 en 3 staan op sommige plaatsen rijen, maar volgens een medewerkster is de doorstroom goed. Een woordvoerder van de luchthaven geeft aan dat dit het beeld is waar Schiphol gedurende de vakantieperiode ongeveer vanuit gaat.

In vertrekhal 2 zijn extra hekken geplaatst, zodat vertrekkende reizigers zigzaggend richting de check-inbalies worden begeleid. Vooralsnog lijken die hekken overbodig, maar de medewerkster geeft aan dat die nodig zijn om drukte op een later moment op te vangen. Onder meer bij de balies 1 en 2 staan rijen, maar die lopen redelijk door.

Schiphol hield al rekening met drukte en daardoor ook met wachtrijen op de luchthaven. Al gaat de luchthaven er vanuit dat de rijen niet zo lang zijn als vorig jaar. Toen stonden de rijen tot buiten de vertrekhal, waardoor sommige reizigers zelfs hun vlucht misten. Om de drukte beheersbaar te houden, zet Schiphol meer beveiligers in. Ook wordt van reizigers gevraagd zich voor te bereiden, bijvoorbeeld op de beveiligingscontrole.

Schiphol verwacht gedurende de meivakantie gemiddeld 66.000 vertrekkende reizigers per dag te verwerken. Op piekdagen, zoals het eerste weekend van de vakantie, kan dat aantal oplopen tot ruim boven de 70.000. Vorig jaar vertrokken er in de meivakantie nog gemiddeld 58.000 mensen per dag van de luchthaven. Voor de coronacrisis lag dat aantal op gemiddeld 72.000 per dag.