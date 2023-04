Nog meer Nederlanders in Soedan dan gedacht

Het aantal Nederlanders in Soedan waarmee het ministerie van Buitenlandse Zaken actief in contact staat, is toegenomen tot 134. Het ministerie gaat ervan uit dat er nog meer Nederlanders in Soedan zijn, laat een woordvoerder van het ministerie weten.

Vrijdag meldde minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) dat er contact was met 110 Nederlanders. Donderdag ging het nog om 87 Nederlanders. In Jordaniƫ staan vliegtuigen klaar om Nederlanders te evacueren zodra dat mogelijk wordt. Tot nu was dat veel te gevaarlijk.

Het leger van Soedan heeft zaterdag bekendgemaakt dat het de evacuaties van burgers en diplomaten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China gaat faciliteren. Deze landen zijn expliciet genoemd. Het is nog niet bekend of het Soedanese leger ook Nederland de mogelijkheid gaat bieden landgenoten te evacueren.

Buitenlandse Zaken adviseert nogmaals Nederlanders die in Soedan zijn, zich te registeren bij de Informatieservice van Buitenlandse Zaken. Op die manier krijgt het ministerie “een zo goed mogelijk beeld van wie er in het land is”, meldt het op zijn site.