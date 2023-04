Man (18) die beker gooide bij voetbalduel zit nog vast

De man die zaterdag tijdens de wedstrijd FC Groningen – NEC een beker met bier vanuit het publiek tegen een grensrechter gooide, zit nog vast. Het gaat om een 18-jarige man uit het Groningse Bedum, meldt de politie. Door zijn actie werd het duel definitief gestaakt.

De politiewoordvoerster kon niet zeggen of er aangifte tegen de man is gedaan.

Het duel werd zaterdag in de eerste helft bij een 0-0-stand meteen definitief gestaakt, nadat een grensrechter door de beker werd geraakt. Beveiligers pakten de man meteen op en begeleidden hem uit het stadion waarna de politie hem meenam.

Het is niet de eerste keer dat er dit seizoen problemen zijn bij FC Groningen. Tijdens de wedstrijden tegen SC Cambuur, SV Spakenburg en sc Heerenveen misdroegen supporters zich.

De KNVB weet nog niet wat er met het duel gebeurt. De wedstrijd wordt in principe op een later moment uitgespeeld, zoveel mogelijk onder dezelfde voorwaarden als zaterdagavond. Het competitiebestuur betaald voetbal kan echter ook besluiten dat de wedstrijd in z’n geheel moet worden overgespeeld.

Als er sprake is van schuld, dan kan de betreffende club tuchtrechtelijk gestraft worden. De KNVB wil in geen geval dat een team of club voordeel heeft bij het definitief staken van een wedstrijd.

Het duel tussen NAC en Willem II in de Keuken Kampioen Divisie was vorige week de eerste wedstrijd die na de verscherpte maatregelen van de KNVB definitief werd gestaakt. Het laatste kwartier van dat duel wordt dinsdag zonder publiek afgewerkt. Willem II begint met een voorsprong van 0-1.