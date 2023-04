Een fysieke simkaart wordt straks verleden tijd

Naar verluidt gaat Apple vanaf de nieuwe iPhone, de iPhone 15, werken zonder fysieke simkaart. De plastic kaart die men nu nog in de iPhone 14 heeft zitten, wordt dan dus onbruikbaar.

Dat wil echter niet zeggen dat de telefoons niet meer met een simkaart werken. De simkaarten worden echter volledig in het toestel ingebouwd. De zogenaamde eSIM is volgens Apple zelf een veel veiligere manier dan te werken met een simkaart.

Wanneer de iPhone gestolen wordt, kan de eSIM niet eenvoudig worden verwijderd, waar dat tegenwoordig wel kan. Ook kunnen de plastic kaartjes makkelijk kwijtraken als men het kaartje even uit de telefoon heeft gehaald. Daarnaast denkt Apple met het inbouwen van een eSIM de telefoons beter te kunnen beschermen tegen water en stof. De opening waar nu de fysieke kaartjes in worden gestopt, zal dan namelijk verdwijnen.

Ook voor eerdere modellen

Mocht men nou al eerder willen overstappen, de eSIM is ook voor eerdere modellen van iPhone al beschikbaar. Zo kunnen gebruikers van bijvoorbeeld de iPhone XS, iPhone 11 (pro) en iPhone SE (de modellen van na 2020) ook al gebruik maken van een eSIM. Die laatste wordt ook wel eens de meest betaalbare iPhone van goede kwaliteit genoemd.

Voordelen van een eSIM

Naast dat het missen van een fysiek kaartje beter is voor het milieu, simpelweg minder plastic afval, betekent het overgaan op eSIM ook dat het klaar is met het eeuwige gepriegel om een simkaart in en uit een telefoon te halen. Zoals eerder genoemd kan je het kleine kaartje ook niet meer kwijtraken door onoplettendheid. Overigens is dat direct een ander groot voordeel. De fysieke sim-kaartjes worden nog altijd opgestuurd per post en ook daar raakt het een en ander regelmatig kwijt. Omdat een eSIM ervoor zorgt dat je niet meer hoeft te wachten op de post, betekent dat dat je snel alles kan regelen. Het gebruiken van een eSIM zorgt er ook voor dat een telefoon makkelijk kan functioneren met twee telefoonnummers. Zo kan je bijvoorbeeld makkelijk schakelen tussen een werk- en privé nummer.

De nieuwe telefoons waar de eSIM de enige optie zal zijn, kunnen de ruimte die in het toestel vrijkomt door het wegvallen van de fysieke kaart ook goed benutten voor het verbeteren van het toestel. Denk bijvoorbeeld aan een betere batterij.

Nadelen van een eSIM

Alhoewel de voordelen veel groter zijn, gaat een ontwikkeling nooit zonder kleine nadelen. Er is op het moment één nadeel waar op internet de discussie nog over gevoerd wordt. Met een eSIM wordt het namelijk wel iets lastiger om snel van toestel te wisselen. Afgewogen tegen de voordelen, mag dat echter de pret niet drukken.