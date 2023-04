Kabinet zal zich jaarlijks verantwoorden over voortgang Groningen

Het kabinet gaat voortaan jaarlijks verantwoording afleggen over de voortgang van de hersteloperatie in het gaswinningsgebied in Groningen. Op die manier moet ook de Tweede Kamer beter kunnen controleren hoe het gaat met de dinsdag aangekondigde plannen voor de komende dertig jaar.

In de zogenoemde Staat van Groningen, die het kabinet in een wet wil vastleggen, worden doelstellingen vastgelegd op vier terreinen: schade en versterken, verduurzaming, welzijn en sociaal herstel, en economisch perspectief. Daarbij horen ook tussendoelen die steeds na vijf jaar gehaald moeten zijn.

Rijk en regio overleggen twee keer per jaar over de voortgang. Het kabinet gaat daar vervolgens over in debat met de Tweede Kamer.