Ruim 40 Nederlanders uit Soedan aangekomen in Berlijn

Een vliegtuig met daarin 43 uit Soedan geëvacueerde Nederlanders is in de nacht van maandag op dinsdag aangekomen in Berlijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat zij binnenkort doorreizen naar Nederland.

Het gaat om Nederlanders die met Duitse vluchten Soedan konden verlaten, aldus het ministerie.

Maandagavond vertrok een derde Nederlandse evacuatievlucht van Defensie uit Soedan naar Jordanië. Verder zijn er dus ook Nederlanders met Duitse vluchten geëvacueerd, net als met een Franse vlucht.

Maandagochtend meldde minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) dat zo’n zestig Nederlanders het door geweld geteisterde land hadden verlaten. Hoeveel mensen daar inmiddels bij zijn gekomen, is niet bekend.

Eerder deze maand braken in het land zware gevechten uit tussen het regeringsleger en milities in hoofdstad Khartoem. Ook buiten de hoofdstad wordt op verschillende plaatsen gevochten.