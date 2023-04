Rutte onderschrijft ‘zonder reserve’ conclusies Groningen-enquête

Het kabinet onderschrijft “zonder reserve” de conclusies van de parlementaire enquêtecommissie die de aardgaswinning in Groningen heeft onderzocht. Dat zegt minister-president Mark Rutte bij de presentatie van de kabinetsreactie op het enquêterapport.

De mensen in Groningen zijn “decennialang in de steek gelaten”, zegt Rutte. Hun stem werd niet gehoord en “hun belangen zijn ondergeschikt gemaakt aan een financieel belang van Nederland”. Daarmee is er sprake van een ereschuld, erkent de premier. “Daar kunnen en willen we niet omheen.”

De persoonlijke verhalen van Groningers die in het rapport zijn opgenomen “snijden door je ziel”, zegt Rutte. Hij bood namens het kabinet opnieuw excuses aan voor de fouten die gemaakt zijn en het leed dat veel mensen daarmee is aangedaan.

De premier zegt zich te realiseren dat wat zestig jaar lang is misgegaan, niet met “een pennenstreek” kan worden opgelost, laat staan met een “papieren kabinetsreactie”. De overheid zal het nu ook moeten laten zien. “Het moet anders en het moet beter.”

De miljarden die nu zijn vrijgemaakt voor schadeherstel, versterking en sociaal en economisch herstel, moeten volgens Rutte voldoende zijn. Maar hij benadrukt dat er nog geld bij kan komen als dat nodig blijkt te zijn.