Gratis kinderopvang niet in 2025 maar pas twee jaar later

Kinderopvang wordt niet vanaf 2025 voor iedereen bijna gratis, maar pas twee jaar later. Dat meldt minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. De reden voor het uitstel is de vrees bij kinderopvangorganisaties dat zij de stijging van de vraag door deze maatregel niet aankunnen door personeelstekorten.

Om ouders tegemoet te komen, en ook om de markt al geleidelijk te laten wennen aan een hogere vraag, wordt de kinderopvangtoeslag in 2025 en 2026 wel flink verhoogd. Met hoeveel, dat moet nog nader worden uitgewerkt, zegt Van Gennip.

De vertraging is geen bezuinigingsmaatregel, maar het gevolg van een probleem met de uitvoerbaarheid. Het plan uit het coalitieakkoord om van de kinderopvang een vrijwel geheel door de overheid betaalde voorziening te maken, en daarmee een einde te maken aan de veelbesproken kinderopvangtoeslag, gaat dan ook gewoon door.

Er is “heel veel krapte” in de markt, ziet ook Van Gennip. Daardoor is er sprake van lange wachtlijsten en staat ook de kwaliteit onder druk. Onderzoek wijst bovendien uit “dat de prijs echt kan gaan stijgen” als het aanbod de stijgende vraag niet kan bijbenen. Daarom is besloten tot twee jaar uitstel.