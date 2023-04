Tot acht jaar cel voor cokesmokkel Zeeuwse havenmedewerkers

De rechtbank in Breda heeft woensdag celstraffen tot acht jaar opgelegd in de zaak van tien havenmedewerkers die zich in de haven van Vlissingen bezighielden met cocaïnesmokkel.

Het Openbaar Ministerie had celstraffen tot 8,5 jaar geëist voor de invoer van in totaal zo’n 1800 kilo cocaïne, verdeeld over vijf transporten, maar de rechtbank vond niet voor alle feiten genoeg bewijs.

De hoogste straf ging naar Ali B. uit Goes. Hij zou collega’s hebben aangestuurd. Andere hoge straffen van vier, vijf, zes en zeven jaar gingen naar de overige leden. Op twee na moesten ze direct na de uitspraak weer de cel in.

De meeste van de in totaal tien verdachten in deze zaak werden opgepakt op 1 juli 2020 tijdens de grootste drugsactie die de politie ooit in Zeeland hield. Ongeveer vierhonderd agenten vielen die dag binnen in woningen en bedrijfspanden in onder meer Vlissingen, Middelburg en Goes.

Een verdachte kreeg een celstraf van drie jaar. Hij is de enige die alles heeft bekend. Hij vertelde dat hij betrokken was bij zeven drugstransporten en dat hij per transport 25.000 euro opstreek. Door zijn proceshouding is hij milder gestraft dan in de zaken van de medeverdachten.

De grootste partij cocaïne die de mannen naar Vlissingen zouden hebben laten komen, was 1200 kilo. Die partij was in december 2019 verstopt op twee pallets bananen uit Zuid-Amerika.

Volgens de rechtbank was sprake van een criminele organisatie die als doel had het invoeren van cocaïne via de haven van Vlissingen.

Het meeste bewijs in de zaak komt uit onderschepte communicatie via EncroChat.